Yapay zeka sağolsun! ChatCPT ile sayısal lotoyu tutturdu, üstüne tavsiye aldı... Tayland'da bir kişi, OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'nin tahmin ettiği rakamlarla lotodan ikramiye kazandığını açıkladı.

Son dönemin en popüler ve dikkat çeken yapay zeka uygulamalarından ChatGPT, kullanıcısına ilginç bir tecrübe yaşattı.

Tayland basınındaki habere göre, Patthawikorn Boonrin adlı bir kişi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ChatGPT'nin yardımıyla lotodan ikramiye çıkan numarayı bildiğini iddia etti.

Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'ye son 10 yılda lotoda ikramiye çıkan rakamları verdiğini ve bir sonraki ikramiye vuracak numarayı tahmin etmesini istediğini kaydetti.

Lotoyu tutturdu

ChatGPT'nin de 57, 27, 29 ve 99 numaralarını önerdiğini belirten Boonrin, 99 numara ile 59 dolar ikramiye kazandığını ifade etti.

Boonrin'in olayı açıkladığı ekran görüntülerini içeren paylaşım, binlerce beğeni ve paylaşım alarak viral oldu.

Tavsiye de aldı

Teknoloji meraklısı Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'nin kendisine "bu konuyu saplantı haline getirmemesi" uyarısında ve "dışarı çıkıp egzersiz gibi şeyler yapması" çağrısında bulunduğunu anlattı.