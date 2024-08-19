Yapay zekanın yerine geçemeyeceği meslekler belli oldu! İşte, asla ölmeyecek meslekler... Birçok sektörde aktif olarak kullanılmaya başlayan yapay zeka her ne kadar bir devrim yaratarak iş yapış şekillerini dönüştürüyor olsa da bazı mesleklerde hala yetersiz kalıyor. İşte, yapay zekanın yetersiz kaldığı ve yerini alamayacağı o meslekler...

Editör: Seda Yeşilyurt

Teknolojinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan yapay zeka birçok meslekte dönüşüm meydana getirerek bazı mesleklerin sadece bir otomasyonla yapılabilmesine yol açtı.

Ancak teknoloji her ne kadar ilerlerse ilerlesin yapay zeka ne kadar gelişse de bazı meslekler var ki yapay zeka o alanlarda yetersiz kalmaya devam edecek.

Birçok meslek grubuna dahil olarak işgücü olarak kullanılan yapay zeka bakın hangi meslekleri tahtından edemeyecekmiş.

İŞTE YAPAY ZEKANIN YERİNİ ALAMAYACAĞI MESLEKLER

1- Yaratıcı Sanatçılar ve Tasarımcılar

2- Eğitimciler ve Öğretmenler

3- Sağlık Profesyonelleri

4- Sosyal Hizmet Uzmanları

5- Psikologlar ve Danışmanlar

6- Etik Danışmanlar ve Filozoflar

7- El Sanatları ve Zanaatkarlar