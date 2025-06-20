Yapı Kredi Haziran 2025 zamlı promosyon tutarı: Emeklinin yüzü gülecek

Emekliler için bankalar arasındaki promosyon yarışı kızışıyor.
Yapı Kredi Bankası, SGK emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilere yönelik kampanyasını güncelledi.
Haziran 2025 itibarıyla geçerli olan yeni düzenleme kapsamında, emekliler 27.000 TL’ye varan nakit promosyon alma fırsatına sahip olacak.
Promosyondan faydalanmak isteyen emekliler, Yapı Kredi şubeleri aracılığıyla ya da dijital kanallar üzerinden başvuruda bulunabiliyor.
27 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON
14 Haziran 2025 tarihinden itibaren emekli maaşını Yapı Kredi’den alanlar, çeşitli ek avantajlarla toplamda 27.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanma şansı yakalıyor.
Promosyonu Yükselten Ayrıntılar
- Emekli maaşını bankaya taşıyanlar 15.000 TL’ye varan nakit promosyon alıyor.
- En az 2 fatura ödeme talimatı verenlere ekstra 5.000 TL’ye kadar ödül veriliyor.
- İlk kez Yapı Kredi kredi kartı alanlar veya mevcut kartlarıyla 1.000 TL ve üzeri harcama yapanlar ise 5.000 TL’ye varan ek promosyon kazanıyor.
- Ayrıca, bankanın mobil uygulamasına ilk kez giriş yapanlara 2.000 TL ödül imkanı sunuluyor.
Bu fırsatlarla toplam promosyon tutarı 27.000 TL’ye kadar çıkıyor.