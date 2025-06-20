Yapı Kredi Haziran 2025 zamlı promosyon tutarı: Emeklinin yüzü gülecek Emekli maaş müşterilerine yönelik kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Yapı Kredi Bankası da Haziran 2025 itibarıyla emekli promosyon tutarlarında artışa gitti. İşte güncel zamlı emekli promosyon tutarı...