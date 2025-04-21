Yapı Kredi Nisan 2025 zamlı promosyon ödemesi: Emeklinin yüzü gülecek

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Emeklilerin gözü kulağı banka promosyonlarında.

Nisan 2025 itibarıyla promosyon yarışında ipi göğüslemek isteyen bankalar, kampanyalarına hız verdi.

Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında hangi bankanın ne kadar ödeme yapacağını mercek altına aldı.

Bu yarışta bir güncelleme haberi de Yapı Kredi’den geldi.

Banka, emekli promosyon tutarlarını yenileyerek Nisan 2025 dönemi için rakamları yukarı çekti.

İşte Yapı Kredi zamlı güncel banka promosyonu tutarı:

25.000 TL PROMOSYON ÖDEMESİ

Yapı Kredi Bankası, emekli maaş müşterilerine sunduğu promosyon tutarını güncelledi. Daha önce 20.000 TL’ye kadar olan toplam promosyon, yeni düzenleme ile 25.000 TL’ye yükseltildi.

Banka, maaş promosyonu olarak 15.000 TL’ye kadar nakit ödeme yaparken, ek kampanyalarla bu tutar 20.000 TL’ye çıkıyor.

Yapı Kredi kredi kartı kullanıcıları, 5 ay boyunca her ay 1.000 TL harcama yapmaları halinde, ayda 1.000 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL'ye kadar nakit iade kazanabiliyor.

Bu kampanya, promosyon ödemesiyle birleştiğinde toplamda 25.000 TL’ye varan kazanç sağlanabiliyor.