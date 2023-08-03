Yaraları hızlı iyileştiriyor! Kantaron yağının cilde faydaları nelerdir? İşte kantaron yağının faydaları.. Cilt bakımı için faydalı bir yağ olan kantaron yağı hakkında aramalar hız kazandı. Peki kantaron yağının faydaları nelerdir? İşte mucizevi faydaları..

Kantaron yağının faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle cilt bakımında oldukça etkili olan kantaron yağı birçok kişi tarafından kullanılıyor.

Sarı kantaron çiçeklerinin işlemden geçirilmesi ve zeytinyağı ile birleştirilmesi sonucu elde edilen kantaron yağı oldukça faydalı bir yağdır.

Faydalı bir yağ olmasına rağmen kantraon yağı kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Her zaman yanlış doz toksik etki yaratır. Sarı kantaronun öngörülmemiş ve kontrolsüz dozajı yan etkiye sahip olabilir.

Bir bitkinin etkisi ile içerisindeki etken maddeye özgü özel çözücülerle ekstrakte edilmiş etken maddelerin etkisi aynı olmaz. Sarı kantaron da olsa kullanmadan önce hekiminize ve eczacınıza mutlaka danışın.

Peki, kantaron yağının faydaları nelerdir? İşte merak edilen faydaları..

- Yara izlerinin hızlı iyileştirilmesi için kullanılır.

- Ciltteki kırışıklıkları önler.

- Sindirimi rahatlatır.

- Mikrop önleyici etki gösterir

- Cildi canlı ve pürüzsüz yapar.

- Cildi nemlendirir.

- Menopoz şikayetlerini azaltabilir.

- Cilt lekelerini ortadan kaldırır.

- Yanık ve sivilce izlerini hızlı geçirir.

- Cilt rengini eşitler.

- Ciltteki enfeksiyonları giderir.

Kantaron yağı kimler için sakıncalıdır?

Kantaron yağı faydalı bir yağ olmasına rağmen bazı kişilerin kullanılması önerilmez.

Kalp damar hastalığı bulunanlar, hamileler, emzirenler ve feokromasitoma hastalığı (böbrek üstü bezi tümörü) olanlarda sarı kantaron yağı kullanımı tavsiye edilmez.