Yaralı Geyik Alameti: Yaralı geyik bakın ne anlama geliyor! Kurtuluş mu, kıyamet mi? İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikaya sığınan yaralı geyik olayı, Türk mitolojisini akıllara getirdi. Peki yaralı geyik Türk mitolojisinde ne anlama geliyor? Yaralı geyik neyin alameti?

Haber Merkezi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan ilginç olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ayağı kırılan bir geyik, bir fabrikaya sığındı ve fabrikadaki işçilerin ihbarı üzerine yetkililer tarafından tedavi altına alındı.

Bu olay, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olan yaralı geyik sembolünü yeniden gündeme taşıdı.

Şaman kültüründe ve Türk tasavvufunda yaralı geyik, bakın neyin habercisi…

KÖTÜYE ALAMET

Olay, Türk mitolojisiyle ilişkilendirildiğinde, kimileri bunu uğursuz bir işaret olarak yorumlarken, kimileri ise ruhani bir mesaj taşıdığına inandı.

Eski Türk inançlarına göre yaralı bir geyik görmek, yaklaşan zor zamanların habercisi olabilirdi. Ancak, kıyamet alameti olduğuna dair kesin bir inanış yok.

Türk mitolojisinde geyik, "kut" yani kutsal bir varlık olarak kabul edilir ve ataların ya da koruyucu ruhların bu hayvan formunda insanlara göründüğüne inanılır.