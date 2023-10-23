Yargı dizisi, reytinglerde tüm rakiplerini solladı! İşte 22 Ekim reyting sonuçları 22 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu. İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

22 Ekim Pazar reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Kirli Sepeti yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Teşkilat yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.