Yarım çalışma ödeneği nedir? Yarım çalışma ödeneği kimlere verilir? Yarım çalışma ödeneği hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte konu hakkında merak edilen bazı detaylar..

Yarım çalışma ödeneği nedir ve kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir soruları sık sık gündeme geliyor.

Yarım çalışma ödeneği hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Peki, nedir yarım çalışma ödeneği ve kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir? İşte detaylar..

Yarım çalışma ödeneği nedir?

İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere belirli koşullar altında 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izindir.

Analık hali izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş olan kişilerin aranan şartları sağlamaları halinde çalışmadıkları süre için verilen ödenektir.

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları

- İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

- Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

- Hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması,

• Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması, gerekmektedir.