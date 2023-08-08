Yarım gram altın satılmayacak mı? 0.5 gr altın bitti mi? Altın fiyatlarının yükselmesiyle düğünlerin gözde takısı haline gelen yarım gram altın tarih oluyor. Peki neden? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklaması...

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın üretimi ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.

"Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de değişikliğe giden bakanlık, yarım gram altın üretimini rafa kaldırdı.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını en az 0.5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebilecekler.

Bu kapsamda "Yarım gram altın satışı bitti mi", "Yarım gram altın yasaklandı mı", "0.5 gram altın neden satılmıyor" merak konusu oldu.

İşte konuya ilişkin detaylar...

Yarım gram altın bitti mi?

Altın üretiminde alt sınır 0.5 gram olarak belirlenmişti.

Yeni düzenleme ile 0.5 gram altın tedavülden kalkarken, üretilebilecek maksimum ağırlık da 100 gram olarak belirlendi.