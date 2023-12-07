Yarım şişe ondan koyun sarmalarınız ne dağılsın ne de suyunu salsın! Yaprak sarma yaparken, bu aşçılık sırrını kullanarak kalem gibi duran ve içindeki suyu asla salmayan sarmalar hazırlamak mümkündür. Üstelik bu yöntem sarmaların lezzetini 10 katına çıkarıyor.

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Türk mutfağının en geleneksel yemeklerinden birisi yaprak sarmasıdır. Osmanlı döneminden şimdilere gelen bu leziz yemek lezzetinin yanında görsel bir şölende sunar.

Ama öyle püf noktaları var ki eğer bunlar kaçarsa yapmak istediğiniz görsel şölen hayalleriniz yıkılabilir.

İşte hayallerinizi yıkmayacak kalem gibi duran ve suyunu salmayan o yaprak sarması tüyosu…

Hiçbir yerde bulamayacağınız o tüyo ile geldik. Yaprak sarmalarınızın lokum gibi pişmesi için yarmak sarmalarını pişirmeden hemen önce tenceye yarım şişe maden suyu dökmeniz yeterli olacaktır.

Öncelikle yaprak sarmalarının dağılmasını önlemek için sarmaları tencereye dizdikten sonra üzerini porselen bir tabakla örtün. Bu yöntemle sarmalarınız hem daha iyi pişecek hem de dağılmayacak.

Sarmalarınızı bol içli olsun diyerek doldurmayın. Bir tatlı kaşığı iç harcı koymanız yeterli olacaktır. Aksi taktirde fazlasıyla doğdurduğunuz iç harcındaki pirinç şişerek sarmalarınızın dağılmasına neden olacaktır.

Tencerenin altına mutlaka boş yaprak dizin. Bu şekilde direk dizmeye başamadığınız sarmaların tencerenin dibine yapışmasını engelleyerek dağılmasını önlmeiş olacaksınız.