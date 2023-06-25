Yarın bankalar açık mı? 26 Haziran Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? Havale, EFT... Kurban Bayramı’nda bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle yarın bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Finansal işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, “Yarın bankalar açık mı? 26 Haziran Pazartesi bankalar çalışıyor mu?” sorularına yanıt arıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar bankaların çalışma saatleri ve hizmet durumunu merak ediyor. Kurban Bayramı öncesinde bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığı, 24 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında resmi tatil olacağı belirtilmişti. Bayram öncesinde finansal işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşların gündeminde bankaların çalışma saatleri yer alıyor. Dün itibarıyla başlayan resmi tatil sebebiyle yarın ve arife günü bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki Yarın bankalar açık mı? 26 Haziran Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? İşte merak edilenler... 26 Haziran Pazartesi bankalar açık mı? 9 günlük resmi tatil yalnızca kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu sebeple bankalar bayramda ve arife günü yarım gün tatil olacak. Yani bankalar yarın tam gün, salı günü yarım gün hizmet verecek.