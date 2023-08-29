Yarın bankalar açık mı? 30 Ağustos Çarşamba günü bankalar çalışıyor mu? Havale, EFT... 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması sebebiyle yarın bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Finansal işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 30 Ağustos banka çalışma saatlerini araştırıyor. İşte detaylar…

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30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin milli ve tarihi önemini simgeleyen özel bir gün olarak her yıl coşkuyla kutlanıyor.

Bu anlamlı bayramın resmi tatil olarak ilan edilmesi sebebiyle vatandaşlar, tatil gününde bankaların açık olup olmadığını merak ediyor.

Özellikle mali işlemlerini halletmek isteyenler, 30 Ağustos banka çalışma saatleri hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı.

Peki, yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Çarşamba bankalar çalışıyor mu? İşte merak edilenler…

30 Ağustos'ta bankalar açık mı?

30 Ağustos Çarşamba günü Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet vermeyecek.

30 Ağustos'ta FAST harici yapılan EFT işlemleri de 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren hesaplara geçecek.