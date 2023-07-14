Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz banka çalışma saatleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edildi. 2017 yılından bu yana resmi tatil ilan edilmesi sebebiyle yarın bankaların çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar…

15 Temmuz 2016 yılında ülkemizde meydana gelen hain darbe girişimi sonucunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Her yıl bu tarih, ulusumuzun birlik, beraberlik ve demokrasi mücadelesini anma ve vurgulama fırsatı sunuyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cumartesi gününe denk geliyor. Vatandaşların gündeminde bu önemli tarih yer alıyor. 2017 yılından bu yana resmi tatil ilan edilmesinin ardından merak edilen konulardan biri de banka çalışma saatleri oldu. Peki yarın bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz bankalar açık mı? İşte detaylar… 15 Temmuz bankalar açık mı? Bankalar resmi tatilde kapalı olduğundan 15 Temmuz 2023 (yarın) hizmet vermeyecek. Vatandaşlar bankacılık işlemlerini ilk iş günü olan pazartesiyi bekleyecek.