Yarın okul var mı? 1 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Resmi tatil günleri! 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor. İşçi Bayramı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı olması sebebiyle veliler ve öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki yarın okul var mı? 1 Mayıs okullar tatil mi?

Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı yer aldı.

1 Mayıs İşçi Bayramı ilk olarak 1922’de kutlanmıştı. O yıldan itibaren her yıl kutlanan bu özel gün için çeşitli kutlamalar yapılıyor.

Bu yıl İşçi ve Emekçiler Bayramı pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonunu da birleştirerek 3 gün tatil yapmak isteyenler İşçi Bayramı ile ilgili araştırmalar yapıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlar için tatil olan 1 Mayıs’ta okulların olup olmayacağı da veliler tarafından merak ediliyor.

Veliler ve öğrenciler, 3 günlük fırsatı değerlendirmek istiyor. Peki yarın okul var mı? 1 Mayıs okullar tatil mi? İşte merak edilenler ve geriye kalan resmi tatiller…

1 Mayıs okullar tatil mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için kamu ve kuruluşların yanı sıra okullar da tatil olacak. Mayıs ayı içerisinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle 19 Mayıs Cuma günü de resmi tatil olacak.

Kurban Bayramı tatili

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı sebebiyle 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak.