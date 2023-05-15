Yarın okul var mı? 15-19 Mayıs tatili birleşti mi? Seçimlerden dolayı 15 Mayıs Pazartesi günü eğitime ara verilirken, 19 Mayıs tatili ile birleşip birleşmediği merak konusu oldu. Bu kapsamda öğrenciler yarın okul var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 15-19 Mayıs tatili birleşti mi, açıklama geldi mi? İşte son durum...

Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

15 Mayıs Pazartesi tatil yapan öğrenciler, ertesi gün için araştırmalara başladı.

Aynı zamanda 19 Mayıs'ın cumaya denk gelmesi, "tatil birleşti mi" sorusunu gündeme getirdi.

Öğrenciler ve veliler, "15-19 Mayıs tatili birleşti mi", "16 Mayıs tatil mi", "Yarın okul var mı" gibi sorulara yanıt arıyor.

Gözler MEB'e çevrildi. Peki, yarın okul var mı? İşte son açıklamalar...

15-19 Mayıs tatil mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden dolayı 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bakan Özer, “Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız.” dedi.

Öte yandan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ndan dolayı Cuma günü de okullar tatil olacak.

16, 17 ve 18 Mayıs günü eğitime ara verilip verilmeyeceği ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yarın okul var mı?

16 Mayıs Salı günü eğitim kaldığı yerden devam edecek.

19 Mayıs Cuma günü ise Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla eğitime ara verilecek. Böylece öğrenciler Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri toplam 4 gün öğrenciler tatil yapacak.