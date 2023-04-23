Yarın okul var mı? 24 Nisan Pazartesi okullar açılacak mı? Bayramın bitişi ile birlikte ara tatilin de son gününe gelindi. Bu kapsamda öğrenciler ve velilerin gündeminde "yarın okul var mı" sorusu yer aldı. 24 Nisan Pazartesi okul var mı, tatil bitti mi? Yarın okullar açılacak mı? İşte detaylar...

Eğitim-öğretim yılında Nisan ara tatili 14 Nisan Cuma günü başladı. 1 haftalık planlanan ara tatil bu sene Ramazan Bayramı günlerine de denk geldi. 23 Nisan Pazar akşamı bayramın son günü olarak öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde okulların açılış tarihi yer aldı. Pazartesi günü okulların durumu merak konusu oldu. Ara tatil bitti mi, uzatılacak mı araştırılıyor. Bu kapsamda "Yarın okul var mı", "24 Nisan Pazartesi okullar açık mı", "Ara tatil ne zaman bitecek" soruları sorgulanıyor. Peki, yarın okul var mı? İşte son açıklamalar... Yarın (24 Nisan Pazartesi) okul var mı? Ara tatilin uzatıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Buna göre, 24 Nisan'da eğitim öğretim dönemi yeniden başlayacak. Öğrenciler yarın ders başı yapacak. Okullar ne zaman kapanacak 2023? Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. Yaz tatili 16 Haziran'dan itibaren başlayacak.