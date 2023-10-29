Yarın okul var mı? 30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde büyük bir coşku ve kutlamalarla karşılandı.
Cumhuriyet Bayramı'nın ardından öğrencilerin ve velilerin merak ettiği konu, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu.
Cumhuriyet Bayramı sonrası tatilin uzayıp uzamayacağı araştırılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan beklenen açıklama geldi.
Peki, Yarın okul var mı? 30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olduğunu şu sözlerle duyurdu:
"30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."