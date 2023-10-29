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Yarın okul var mı? 30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Yarın okul var mı? 30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin ve velilerin gündeminde 30 Ekim pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 30 Ekim Pazartesi günü okul var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi.