Yarın okul var mı, tatil uzadı mı? 21 Kasım 2023 Salı günü okullar tatil mi?

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Öğrenciler şimdi yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, 20 Kasım Pazartesi günü okula gidemedi.
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi’nde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Zonguldak ve Bolu'da da okullar tatil edildi.
Öğrenci ve veliler, ertesi güne dair kar tatili hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda, "21 Kasım Salı okullar tatil mi" merak ediliyor.
Peki, yarın okul var mı? 21 Kasım Salı 2023 ders işlenecek mi? İşte son durum...
21 Kasım kar tatili 2023
Gözler yarın için tatil haberi gelip gelmeyeceğine çevrildi.
21 Kasım için henüz bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler haberimizde yer alacakıtr.