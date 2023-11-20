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Yarın okul var mı, tatil uzadı mı? 21 Kasım 2023 Salı günü okullar tatil mi?

Yarın okul var mı, tatil uzadı mı? 21 Kasım 2023 Salı günü okullar tatil mi? Hava şartlarından dolayı bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Bu kapsamda öğrenciler ertesi gün ders yapılacak mı merak ediyor. Peki, yarın okul var mı tatil mi? 21 Kasım Salı ders işlenecek mi? İşte son açıklamalar...