Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da deprem! 24 Nisan 2025 MEB kararı...

Yağmur Uçar

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem, 23 Nisan'ın neşesine gölge düşürdü.

Vatandaşları endişelendiren depremin akabinde Megakent'te herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Artçı depremler de yaşanırken, okulların durumu ise merak konusu oldu.

Deprem nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılmaya başladı.

24 Nisan 2025 Perşembe günü okullar var mı, tatil mi sorusu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

Peki; yarın okullar tatil mi? İşte bilgiler...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 24 NİSAN 2025

İstanbul’un yanı sıra deprem İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi ilçelerden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar okul bahçeleri ve parklarda toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil olmasına ilişkin resmi açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarımızda sadece 2 ilimizin duvarlarında hafif sıva çatlağı var. Tam tersine okullarımız güvenli bir ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar, alilikler zaten gerekli resmi açıklamaları yapıyorlar. Böyle bir durumun olmadığını ifade etmek istedim.

Okullar şu an için bizim elimize ulaşan farkı bilgi yok. Herhangi bir sıkıntımız yok. Etkinliklerimiz devam edecek. Okulların yarın açık olacağını söyleyen Bakan Terkin, 'Okullarımızda herhangi bir olumsuz durum yok." dedi.