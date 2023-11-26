Yarın okullar tatil mi? MEB 27 Kasım kar tatili ilan edildi mi? Meteoroloji'nin uyarısı sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara tatil kararı gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, 27 Kasım okullar tatil mi? Kar tatili ilan edildi mi? İşte son durum...

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İstanbul başta olmak üzere birçok il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'tan sık sık uyarı geliyor.

Kar ve fırtınanın hakim olması beklenen şehirlerde sarı ve turuncu kod ilan ediliyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklama ile 26 Kasım Pazar günü kentte kar yağışı beklendiğini duyurarak gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Öğrenciler ise Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi mi sorusunu da gündeme taşıdı.

Peki, 27 Kasım okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı? İşte detaylar...

Yarın okullar tatil mi?

27 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz açıklama gelmedi.

Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Verilen karar doğrultusunda haberimiz güncellenecektir.