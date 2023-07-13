Yarın resmi tatil mi? 14 Temmuz Cuma yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil ilan edildi. Bu yıl 15 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar 14 Temmuz Cuma günü tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki yarın resmi tatil mi? 14 Temmuz Cuma yarım gün mü? İşte detaylar…

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülkemizin önemli bir anma günüdür. Bu gün, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği kahramanlık ve birlik ruhunu yad etmek amacıyla kutlanır. 2017 yılından bu yana 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kutlanıyor. 15 Temmuz’dan bir gün önce resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki 14 Temmuz Cuma (yarın) resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte merak edilenler... 14 temmuz resmi tatil mi? Milli bayramlarda arife günü olmadığından 14 Temmuz 2023 Cuma günü resmi tatil olmayacak. Tüm kamu kuruluşları hizmet verecek.