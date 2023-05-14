Yarın tatil mi? 15 Mayıs Pazartesi okul ve iş var mı? 14 Mayıs Pazar günü sandığa giden Türkiye'de 15 Mayıs'ın akıbeti merak konusu oldu. Vatandaşlar, "yarın tatil mi" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yarın okul var mı? 15 Mayıs Pazartesi tatil mi? İşte yanıtı...

14 Mayıs Pazar günü oylarını kullanan vatandaşlar, gece saatlerine doğru sonuçları da öğrenmiş olacak.

Seçimini yapan Türkiye, 15 Mayıs Pazartesi sabahı için oldukça heyecanlı.

81 ilde oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ertesi gün eğitimin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Aynı zamanda resmi kurumların da tatil olup olmadığı araştırılıyor.

Seçim sonrası okul var mı, seçimden sonraki gün tatil mi gibi sorulara yanıt aranıyor.

Peki, Yarın tatil mi? 15 Mayıs Pazartesi okul var mı? Seçimden sonraki gün tatil mi? İşte detaylar...

Yarın (15 Mayıs Pazartesi) tatil mi?

Yarın için okullar tatil ilan edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerini kullandı.

Resmi kurumlar ve özel sektör ise mesailerine aynı şekilde devam edecek. Henüz tatil ilanına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.