Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz otobüs, marmaray, metro bedava mı? Ülkemizde meydana gelen hain darbe sonucu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Merak edilen konulardan biri de toplu taşıma ücretleri oldu. Peki 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? İşte merak edilenler...

15 Temmuz 2016'da ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi sonucunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Bu önemli tarihte, Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek, demokrasiye olan bağlılığını vurgulamak ve hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla her yıl kutlama yapılıyor. Bu anlamlı gün yaklaşırken, toplu taşıma ücretleri konusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Hafta sonu seyahat edecek olan milyonlarca vatandaş, 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretlerini araştırıyor. Peki yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2023 Cumartesi İETT, otobüs, metro, Marmaray bedava mı? İşte merak edilenler… 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Diğer yandan İstanbul’da yaşayanlar kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edebilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehir içi toplu taşıma araçları, 15 Temmuz saat 00.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.