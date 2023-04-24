YARISI DEVLETTEN! Kentsel Dönüşüm başvurusu nasıl yapılır, devlet desteği ne kadar? Birikmişi olmayana bile... Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm kapsamında seferberlik kampanyasını açıkladı. "Yarısı Bizden" sloganıyla başlatılan kampanya ile kentsel dönüşüm başvurusunda bulunanlar için ekonomik yük azaltılacak. Peki, kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Kentsel dönüşümde devlet desteği kaç TL? İşte detaylar...

Yaşanan yıkıcı depremlerin akabinde Türkiye'de önlemler alınmaya ve teşviklere devam ediliyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi.

Evini sağlamlaştırmak isteyenler için kentsel dönüşüm fırsatı açıklandı. Bu kapsamda, kentsel dönüşümde devlet katkısı yarı yarıya olacak.

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" ile birlikte, başvuruda bulunan vatandaşların ekonomik yükü azaltılmış olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN kampanyası ile depreme dayanıklı konutlar inşa edilecek.

Erdoğan açıklamasında, "Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyamızdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız." dedi.

Kentsel dönüşüm kampanyasından faydalanmak isteyenler, başvuru şartlarını, maliyetini ve detayları sorguluyor.

Peki, kentsel dönüşüm kampanyası nedir? Kentsel dönüşüme devlet katkısı ne kadar, kaç TL? Kentsel dönüşüm başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kentsel dönüşüm başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Öncelikle İstanbul'da başlayacak olan 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesi beş adımda tamamlanacak.

Kentsel dönüşüm kampanyası başvuruları 26 Nisan- 29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet'ten alınacak.

Başvurunu akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Raporun hazırlanması sonrası gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Proje aşamasının tamamlanması sonrası ruhsat alma süreci başlayacak.

Kentsel dönüşüm devlet desteği kaç TL?

Kentsel dönüşüm kampanyası kapsamında vatandaşların maliyetinin yarısını devlet ödeyecek.

Mesela, diyelim ki 100 metre kare büyüklüğünde iki oda bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1 buçuk milyon maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak verilecek. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek.

Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki üç oda bir salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak.

Cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek.