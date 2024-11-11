Yasadışı bahis cezası nedir? Yasadışı bahis oynama cezası ne kadar?

Hüseyin Topuz

Yasadışı bahis, devletin belirlediği yasal sınırların dışında gerçekleştirilen ve yasal düzenlemelere aykırı olan bahis faaliyetlerini ifade eder.

Bu tür bahisler, internet üzerinden veya fiziksel mekânlarda gerçekleştirilebilir ve genellikle denetimsiz ve güvenilmez yapıları nedeniyle katılımcılar için çeşitli riskler barındırır.

Türkiye'de yasadışı bahis oynatma ve oynama suçlarıyla ilgili cezalar, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenmiştir.

Bu kanuna göre, yasadışı bahis oynatan ve oynayan kişilere çeşitli cezalar uygulanmaktadır.

Yasadışı Bahis Oynatma Cezası

Yasadışı bahis oynatan kişiler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 10,000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilir. Eğer bu suç, bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenirse, ceza daha da artırılabilir.

Yasadışı Bahis Oynama Cezası

Yasadışı bahis oynayan kişilere, idari para cezası uygulanır. Bu ceza, 5,000 TL ile 20,000 TL arasında değişebilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında adli soruşturma başlatılabilir ve gerekirse hapis cezası da uygulanabilir.

Yardım ve Aracılık Etme Cezası

Yasadışı bahis oynanmasına yardım eden veya aracılık eden kişiler de hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Bu suç için öngörülen ceza, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır.

İnternet Üzerinden Yasadışı Bahis

İnternet üzerinden yasadışı bahis oynatan kişiler, 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 5,000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilir. Bu suçu işleyen sitelere erişim engellenir ve site sahiplerine de cezai yaptırımlar uygulanır.

Bu cezalar, yasadışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve toplum düzeninin korunması amacıyla oldukça ağır tutulmaktadır. Yasadışı bahis faaliyetlerine katılmadan önce bu cezaları dikkate almak önemlidir.