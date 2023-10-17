Yasemin yağının faydaları! Bir damlasıyla bile mis gibi kokmak mümkün...

Mis gibi kokusu ve zarif görüntüsüyle yaşamımızı süsleyen yasemin çiçeğini bu kez farklı bir açıdan keşfetmeye ne dersiniz?
Sakinleştirici etkileriyle bilinen yasemin çayının yanı sıra, vücuda olan etkileriyle de şaşırtan yasemin yağıyla tanışma vakti geldi.
Tıpkı çiçeği gibi büyüleyici bir kokuya sahip olan bu özel yağın etkilerini öğrendikçe, hemen kullanmaya başlamak isteyebilir, hatta kendi yasemin yağınızı evinizde hazırlamanın heyecanına kapılabilirsiniz.
İşte bu süreçte ihtiyacınız olan tüm bilgiler, adım adım rehberiyle burada sizi bekliyor. Haydi, yasemin yağının birlikte inceleyelim!
Yasemin yağının faydaları
Kas ağrılarına iyi gelir
Ter kokusu sorununu ortadan kaldırır
Afrodizyak etkisi vardır
Rahat nefes almayı sağlar
Antiseptik ve antibakteriyel özellikleri vardır
Romatizma ağrılarına iyi gelir
Sinirleri yatıştırır, sinir sistemini çalıştırır
Uykusuzluk sorununu yatıştırır
Kramp ve spazmların daha hızlı geçmesini sağlar
Depresif ruh haline iyi gelir
Yaralar daha hızlı iyileşir
Nasıl kullanılır?
Badem yağı, zeytinyağı ile de karıştırıp kullanabilirsiniz
Buhurdanlığın içine koyarak da tüketebilirsiniz
Banyo suyunuza ilave ederek de kullanabilirsiniz
Yasemin yağı nasıl yapılır
Yasemin yağını aktarlardan ve doğal ürün satışı yapan online alışveriş sitelerinden alabilirsiniz.
Taze yasemin çiçekleri ile soğuk sıkım zeytinyağını hazırlayın
Bir kavanoza çiçekleri koyun
Çiçeklerin üstüne zeytinyağını dökün
Karışımı serin bir yerde 15 gün boyunca her gün çalkalayın ve bekletin
15 günün ardından kokunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz!