Yaşlanmak tarih oluyor! Bunları yaparsanız taş gibi olacaksınız... Yaşlanma, cildimizi etkileyen birçok faktörün bir sonucudur ve cildi korumak önemlidir. Yiyecekler, cildimize gereken vitaminleri, mineralleri sağlarlar ve yaşlanma sürecini yavaşlatmada kilit rol oynarlar. Yaşlanmaya karşı cilde etki eden bu yiyecekleri gelin beraber inceleyelim

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Cilt vücudumuzun kalkanıdır. Bu kalkana gerekli özen ve dikkati göstermezsek cilt zorlanabiliyor ve zamana yenilmeye başlıyor.

Güneşin, soğuk havanın ve beslenme alışkanlıklarının, yiyeceklerin muazzam potansiyeli var. Bu yiyecekler cilde yaşlanmaya karşı kalkan olurlar.

Tek başına kozmetik ürünler yeterli gelmeyebilir fakat doğru besinlerle cildimizi koruyabiliriz.

Peki bu mucizevi yiyecekler nelermiş? Gelin beraber bakalım...

Sarımsak

Kokusu nedeniyle birçok insanın mesafeli yaklaştığı sarımsak… Kokusu ne kadar ağır olursa olsun faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok…

Sarımsak içinde bulunan kendinin kokusunun oluşumuna etki eden allicin adlı bir madde sayesinde cilde çok iyi geliyor.

Kan dolaşımının düzenleyen, antibakteriyel ve antioksidan özellikler gösteren bu madde nedeniyle sarımsak cildin tertemiz, pırıl pırıl ve pespembe görünmesini sağlıyor.

Zeytinyağı

Zeytinyağı doymamış yağlardan olduğu için hücrelerimizin sağlığına olumlu etki eder. Özellikle hücre yenilenmesini hızlandıran bu yağ, tam da bu yüzden hem yemeklerden hem de cilt bakımından eksik edilmediği gibi cilt bakımı için yapılan maskelerde de sıklıkla kullanılmalı.

Avokado

Avokadonun içinde bol miktarda A, C ve E vitamini bulunur. A vitamini hücrelerin yenilenip sağlıkla büyümesine etki eder, C vitamini ise antioksidan özelliği sayesinde cilde zarar verebilecek maddeleri uzaklaştırır.

E vitamini ise cildin elastikiyetini uzun yıllar koruyabilir ve cildin yaşlanmasını geciktirir.

Balık

Ciltte olan güneş lekelerinin korkulu rüyası olan balığın cilde faydası sayılamayacak kadar çok.

Güneş lekelerinin önüne geçmek zararlı ışınların ciltteki olumsuz etkilerini azaltmak için balıktan destek almak doğru olacaktır. Omega 3 balıkların içinden eksik olmuyor.

Domates

Domates içindeki Likopen adlı madde sayesinde cilt lekelerini engeller, oluşabilecek lekeleri de önler.

Maske olarak kullanıldığında cildi ışıl ışıl ve parlak yapıyor.

Kırmızı orman meyveleri

Kırmızı orman meyvelerinin içinde bulunan flavonoidler, bize zarar verebilecek olan yabancı maddelerden vücudumuzu koruyor.

Doğal olarak vücudumuz temiz ve duru kalıyor.

Havuç

Havucun içindeki A vitamini hücre yenilenmesini hızlandırıyor, antioksidan özellikleriyle de vücudumuzu temizliyor.

Bu durum sayesinde kırışıklık, lekelenme, sarkma gibi olumsuz durumların yaşanma ihtimali daha da düşüyor.

Zerdeçal

Zerdeçal yukarıda saydığımız diğer yiyecekler gibi zerdaçal da antioksidan özelliği yüksek olanlardan biri. Yemeklerle beraber sık tüketmek cilt için faydalıdır.

Yeşil çay

Zayıflamak isteyenlerin elinden düşürmediği içeceklerden biri olan yeşil çay hepimizin en çok bildiği gıdalardan biri.

Zayıflamaya destek olduğu kadar antioksidan özellikleriyle de cildin temizlenmesine ve yenilenmesine destek oluyor.

Ne kadar sağlıklı olursa olsun günde iki bardaktan fazla içmemek gerekiyor.

Not:

Yukarıda yazdığımız yazımız bilgilendirme amaçlıdır.

Doktorunuza danışmadan kesinlikle tüketmemeniz ve herhangi bir program yaparak düzenli kullanmamanız gerekiyor.

Sağlıklı günler!