Yasmin Erbil’in transparan giydi, gören dayanamadı! "Fizik dediğin…" Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil, cesur pozlarıyla gündemde. Ünlü ismin arabada transparan kıyafetiyle verdiği pozlar, sosyal medyayı yıktı geçti.

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1989 yılında kendisi gibi oyuncu olan Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 1995 yılında kızı Yasmin’i kucağına aldı.

Şimdilerde 27 yaşında olan Yasmin Erbil, güzelliğiyle ve kariyeriyle adından sıkça söz ettiriyor.

FOX TV’nin fenomen dizisi Yasak Elma’da Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, sosyal medya pozlarıyla da gündeme geliyor.

Son dönemlerde Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, son pozuyla olay oldu.

Transparan pozlarıyla nefes kesti

Yasmin Erbil, arabada transparan kıyafetiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı. Ünlü ismin pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, şovmenin ikinci evliliği Nergis Kumbasar’dan dünyaya geldi. Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu.

1989 yılında evlenen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar, kızları doğduktan sonra ayrılık kararı aldı.

Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim alan Yasmin Erbil, ailesinin dikkat çeken ünlü isimlerinden biridir. Ayrıca Yasmin Erbil'in Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında 13 yaş büyük bir ablası ve Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden doğan 11 yaş küçük bir erkek kardeşi olan Ali Sadi bulunmaktadır.