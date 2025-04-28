Yastığın altına anahtar koymak bakın ne anlama geliyormuş

Hüseyin Topuz

Geleneksel inanışlar ve halk arasında yayılan ritüeller, hayatın farklı dönemlerinde insanlar için rehber olmaya devam ediyor.

Bunlardan biri de "yastığın altına anahtar koymak" geleneği. Peki, bu uygulamanın anlamı ne?

Genellikle dileklerin gerçekleşmesi, yeni kapıların açılması veya kötü enerjilerden korunmak amacıyla yapılan bu ritüel, birçok kişi için umut dolu bir sembol taşıyor.

Özellikle yeni bir başlangıç yapmak isteyenler, hayatlarında bir dönüm noktasına gelenler veya çözüm bekleyen bir konuda adım atmak isteyenler bu yönteme başvuruyor.

Bazı kültürlerde ise bu uygulama, gece boyunca koruma sağladığına ve kötü enerjilerden arındırdığına inanılıyor.

Özellikle önemli kararlar alınacak günlerin öncesinde anahtarın yastık altına konulması, şans ve başarı getireceği inancıyla uygulanıyor.

Her ne kadar bilimsel bir temele dayanmıyor olsa da, yastığın altına anahtar koymak, umutla atılan küçük adımlardan biri olarak görülüyor.