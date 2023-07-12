"Yastık altı"ncılar toplanın! Gram mı çeyrek mi kararsızlığı bitiyor... Bireysel yatırımcıların güvenli limanı altın konusunda kafa karıştıran bir nokta "gram mı alınmalı çeyrek mi" oluyor. İşte en mantıklı seçenek...

Alın terinden birikim yapmak isteyen küçük büyük herkes altına yöneliyor.

Kısa ve uzun vadede yatırımcısını mutlu eden sarı metal gram, çeyrek, yarım, tam, bilezik ve birçok takı çeşidi olarak satın alınabiliyor.

Yatırım için takı pek önerilmiyor. Çünkü kuyumcular altın takıyı alırken sadece takının gramajına bakarak ödeme yapıyor.

Hatta bazen sattığınız bileziği önünüzde parçalar ve kenara atar. Böylece, takınızı alırken verdiğiniz işçilik ücreti satarken "çöp" sayılır.

Kuyumcu takınızı sadece altın olarak alır.

Altın almak isteyenler, hangisinin daha karlı olacağını merak ediyor.

Özellikle "gram altın mı, çeyrek altın mı" sorusu akıllarda yer alıyor.

İşte en mantıklı yatırım seçeneği...

Gram mı çeyrek mi

Altın alımı yapacaksanız işçiliği olan ürünlerden kaçınmanız gerekir.

Gram altın adı üstünde ağırlığı 1 gram. Çeyrek ise 1.75 gram. Yani gram altından daha ağır.

Bir diğer fark da ayarlarda. Gram altın 24, çeyrek 22 ayar. Bu nedenle gramın değeri nispeten yüksek.

Her iki altın türünün vadeye bağlı olarak yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü söylemek mümkün ancak karlı bir yatırım için gram altın almak daha ideal sayılıyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.