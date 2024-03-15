Yatmadan önce bir avuç yiyin, o hormonu zirveleyin...

Melatonin, vücut tarafından doğal olarak salgılanan bir hormondur ve çeşitli biyolojik fonksiyonlarda rol oynar.
Genellikle "uyku hormonu" olarak bilinir çünkü uyku döngüsünü düzenlemede önemli bir rolü vardır.
Melatonin, beynin pineal bezinden salgılanır ve karanlık ortamlarda üretimi artar, ışık altında ise azalır.
Triptofan açısından zengin gıdaların tüketilmesi melatonin üretimini dolaylı olarak artırabilir.
Melatonin deposu gıdalar
İşte melatonin üretimini artıran bazı besinler:
Özellikle kirazlar, vişneler ve yaban mersini gibi koyu renkli çekirdekli meyveler, melatonin içerebilir ve doğal olarak uyku düzenini destekleyebilir.
Uyku öncesi tüketilen 1 avuç badem, melatonin ve magnezyum gibi uyku kalitesini artıran besin maddelerini içerir.
Yulaf ezmesi, triptofan adı verilen bir amino asit içerir. Triptofan, vücutta melatonin üretimini artırabilir ve uyku kalitesini iyileştirebilir.
Muz, magnezyum ve potasyum gibi besin maddeleri içerir ve uyku düzenini destekleyebilir.
Süt ve süt ürünleri, triptofan ve kalsiyum içerir ve uyku kalitesini artırabilir.
Yumurta, triptofan içeren bir başka besindir ve melatonin üretimini artırabilir.
Somon gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri içerir ve uyku kalitesini artırabilir.
Nar suyu, melatonin içerebilir ve uyku düzenini destekleyebilir.