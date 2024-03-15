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Yatmadan önce bir avuç yiyin, o hormonu zirveleyin...

Yatmadan önce bir avuç yiyin, o hormonu zirveleyin... Melatonin, vücudun uyku ve uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormondur. Doğal olarak vücutta üretilir ve genellikle gece boyunca uyku düzenini desteklemek için salınır. Bazı besinler ve içecekler melatonin üretimini artırabilir veya uyku kalitesini iyileştirebilir. İşte melatonin üretimini artıran bazı besinler...