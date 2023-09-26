YATSI EZANI SAAT KAÇTA? Mevlid Kandili'nde yatsı ezanı kaçta okunacak? İl il yatsı ezanı vakitleri.. Mevlid Kandili'nde yatsı ezanı saat kaçta okunacak? İl il yatsı ezanı vakitlerini sizler için derledik. İşte il il yatsı ezanı vakitleri..

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Mevlid Kandili dolayısıyla bugünü ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar yatsı ezanı hakkında aramalarına hız verdi.

Bazı camilerde gerçekleşecek olan Mevlid Kandili programlarına katılmak ve yatsı namazlarını kılmak isteyenler yatsı ezanının saat kaçta okunacağını öğrenmek istiyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde yatsı ezanının saat kaçta okunacağını sizler için derledik.

İşte bazı büyükşehirlerimizde yatsı ezanının okunacağı saatler..

İşte il il yatsı ezanı vakitleri..

İstanbul - 20:22

Ankara - 20:05

İzmir - 20:26

Bursa - 20:20

Eskişehir - 20:14

Konya - 20:04

Kayseri - 19:53

Adana - 19:52

Diyarbakır 19:33

Gaziantep - 19:44

Hatay - 19:48

Trabzon - 19:39