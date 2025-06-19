Yaz boyunca tok tutuyor: Bu çorba serin serin içiliyor...

Sıcak çorba seçenekleri, kışa kadar pek tercih edilmiyor.

Sıcakların yeri başka olsa da, yaz günlerinde daha çok "soğuk çorba" çeşitleri öne çıkıyor.

Özellikle tercih edilen bir tarif, hem tok tutuyor hem de ferahlatıyor.

Bu tarifin malzemesi de yapılışı da çok basit.

AYRAN AŞI ÇORBASI

Soğuk Ayran Aşı Çorbası, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı etkisiyle çok sevilen, hafif ve besleyici bir Türk mutfağı klasiğidir.

İçinde yoğurt, buğday (genellikle aşurelik buğday), nohut ve taze yeşillikler bulunur.

Hem doyurucu hem serinletici olan bu çorba, sıcak günlerde adeta ilaç gibidir.

TARİFİ

Buğdayı bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın.

Nohut daha önceden haşlandıysa, buğdayla karıştırarak soğumaya bırakın.

Geniş bir kasede yoğurdu suyla çırpın, ayran kıvamına getirin.

Haşlanmış buğday ve nohutu yoğurtlu karışıma ekleyin.

Tuzunu ayarlayın, doğranmış taze nane veya kuru nane ile lezzetlendirin.