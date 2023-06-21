Yaz gündönümü: 21 Haziran'da neler olur? En uzun gündüz kaç saat? Kuzey Yarımküre, bugün en uzun gündüz vaktini yaşıyor. Her sene 21 Haziran'da gerçekleşen yaz gündönümü akabinde günler kısalıyor. Peki, 21 Haziran nedir, neler yaşanır? 21 Haziran'ın özellikleri...

Gökyüzü ve takvimlerle ilgilenenler, 21 Haziran'a odaklandı.

Yaz gündönümü olarak da bilinen 21 Haziran, bugün gerçekleşiyor.

21 Haziran'da Kuzey Yarım Kürede en uzun gündüz yaşanır, yazın gelişini müjdelenir.

21 Haziran'ın akabinde günler kısalmaya başlar. Güney Yarımküre'de ise en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar.

21 Haziran yaz gün dönümü hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, yaz gün dönümü nedir, özellikleri nelerdir, neler yaşanır gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki 21 Haziran yaz gün dönümü nedir? 21 Haziran'da neler olur? En uzun gündüz kaç saat sürer? 21 Haziran yaz gün dönümü özellikleri...

21 Haziran nedir, neler olur?

21 Haziran yaz gün dönümünde yılın en uzun günü yaşanır.

Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir.

21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır.

Yaz gün dönümünde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç Dönencesi'nde gölge boyu sıfır olur.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Yaz gün dönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır.

En uzun gündüz kaç saat?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanmaktadır.

21 Haziran gününde Türkiye, yaklaşık 15 saat gündüzü yaşar. Türkiye'de en uzun gündüz süresini bugün en kuzeyde yer alan Sinop ili yaşayacak.