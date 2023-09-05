Yaz kış dayanıklı: Mezarlık çiçekleri hangileridir? Mezara hangi çiçek dikilir? Mezarlığa dikmek üzere araştırılan yaz-kış dayanıklı susuz kalabilen çiçek çeşitlerini sizler için listeledik.

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Peygamber Efendimiz (SAV), iki kabrin oradan geçerken kabirdeki kimselerin azapta olduğunu haber vermişti. Sonra da yaş bir hur­ma da­lı is­temiş, o dalı iki­ye bölüp bun­la­rı ka­bir­le­rin ba­şı­na bi­rer bi­rer dik­ilmesini isteyerek “Ku­ru­ma­dık­la­rı müd­det­çe on­la­rın azâ­bı­nı ha­fif­let­me­le­ri umu­lur.” buyurmuşlardı. (Müs­lim, Ta­hâ­ret, 111)

Mezara bitki-çiçek dikmek, Müslümanlar tarafından tercih edilir.

Mezar çiçekleri, genellikle sert koşullara ve susuzluğa dayanabilen bitkiler arasından seçilir.

Yaz kış kurumayan, susuzluğa dayanıklı, su istemeyen mezar çiçekleri hangileridir araştırılıyor.

Peki, mezara hangi çiçekler ekilir? İşte tercih edilebilecekler...

Mezarlık çiçekleri

Mezarlığa dikilecek en uygun ağaç türü; Servi ağacıdır.

Mezar üzerine dikilecek çiçek çeşitleri ise; Zambak, Nergis, Sardunya, Kasımpatı, Gül’dür. Bu ağaç ve çiçek türleri mezarlıklarda en çok tercih edilen türler arasında yer alır.