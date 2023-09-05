Yaz kış dayanıklı: Mezarlık çiçekleri hangileridir? Mezara hangi çiçek dikilir?

Peygamber Efendimiz (SAV), iki kabrin oradan geçerken kabirdeki kimselerin azapta olduğunu haber vermişti. Sonra da yaş bir hurma dalı istemiş, o dalı ikiye bölüp bunları kabirlerin başına birer birer dikilmesini isteyerek “Kurumadıkları müddetçe onların azâbını hafifletmeleri umulur.” buyurmuşlardı. (Müslim, Tahâret, 111)
Mezara bitki-çiçek dikmek, Müslümanlar tarafından tercih edilir.
Mezar çiçekleri, genellikle sert koşullara ve susuzluğa dayanabilen bitkiler arasından seçilir.
Yaz kış kurumayan, susuzluğa dayanıklı, su istemeyen mezar çiçekleri hangileridir araştırılıyor.
Peki, mezara hangi çiçekler ekilir? İşte tercih edilebilecekler...
Mezarlık çiçekleri
Mezarlığa dikilecek en uygun ağaç türü; Servi ağacıdır.
Mezar üzerine dikilecek çiçek çeşitleri ise; Zambak, Nergis, Sardunya, Kasımpatı, Gül’dür. Bu ağaç ve çiçek türleri mezarlıklarda en çok tercih edilen türler arasında yer alır.