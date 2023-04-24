Yaz tatili iptal mi 2023? Bu yıl yaz tatili olacak mı, ne zaman? MEB kararı verdi… Okullarda ikinci ara tatilin bitmesiyle veliler ve öğrenciler yaz tatili ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı son kararı verdi. Peki yaz tatili iptal mi? Bu sene yaz tatili olmayacak mı? İşte merak edilenler...

Ülkemizde meydana gelen 6 Şubat tarihli deprem felaketi sebebiyle okullarda ikinci ara tatil uzamıştı. 15 Nisan tarihinden itibaren tatile giren öğrenciler bugün tekrar okula başladı. Velilerin gündeminde ise yaz tatili var. Ara tatil, bayram tatiliyle birleşerek okullar 9 günlüğüne kapanırken Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yaz tatili ile ilgili karar geldi. Milli Eiğitim Bakanlığı’ndan gelen bu önemli haber, velileri sevindirirken öğrenciler üzülecek. Milyonlarca vatandaş yaz tatilini araştırmaya başladı. Peki yaz tatili iptal mi 2023? Bu yıl yaz tatili olacak mı, ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği karar… Yaz tatili iptal mi? Milli Eğitim Bakanlığı, deprem felaketi sebebiyle tatillerin uzamasını göz önünde bulundurarak önemli bir karar aldı. Öğrencilerin telafi eğitimi alabilmesi için yaz ayları boyunca yaz okulu olacak. Yaz okulunda öğrencilere eğitim ücretsiz olacak. Uzun süre eğitimden uzak kalan öğrenciler eksikliklerini telafi edebilecek. Henüz değerlendirme aşamasında olan bu kara ile ilgili ilerleyen günlerde net kararın verileceği bekleniyor.