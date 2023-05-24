Yazın çilesi: Beyaz ayakkabı temizliği! İşte sarartmadan, kar gibi yapan yöntem... Yaz aylarında daha sık tercih edilen beyaz spor ayakkabılar, kısa sürede kirlenip sararıyor. Ayakkabı konusunda titiz olanlar, "beyaz spor ayakkabı temizliği nasıl yapılır" sorusuna etkili bir çözüm arıyor. İşte klasiklerden farkı, ayakkabıları kar gibi yapacak olan o yöntem...

Beyaz ayakkabı temizleme çilesi başladı...

Yazın kombinlenmesi kolay ancak temizliği zor olan beyaz spor ayakkabılar, genellikle çamaşır suyu ile kirlerinden arındırılıyor. Ancak çamaşır suyu, çoğu zaman sararmalara neden oluyor. Aynı şekilde çamaşır makinesine atmak da yıpranmalara sebep oluyor.

Ayakkabıları yıpratmadan ve sarartmadan temizlemek için birçok farklı yöntem bulunuyor.

Peki, beyaz spor ayakkabı nasıl temizlenir? İşte en etkili yöntem...

Evde beyaz spor ayakkabı temizliği

Beyaz ayakkabılarınızı temizlemek için çok fazla zamanınız ya da fırsatınız yoksa, ayakkabı üzerindeki leke ve hafif çizikleri makyaj temizleyici tonikle temizleyebilirsiniz.

Bir pamuğa ya da beze makyaj temizleme toniğinden damlatın ve ayakkabınızı silin.