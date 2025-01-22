YDS 2025 ücreti ne kadar, kaç TL? Nereden ödenir? ÖSYM anlaşmalı bankalar...

Yağmur Dinç

YDS-1 2025 başvuruları başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta uygulanacak 2025-YDS/1 için başvurular, 22-29 Ocak'ta yapılacak.

Adaylar, başvurularını bugün saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Ancak adayların başvurularının tamamlanması için sınav ücretinin ödenmesi gerekiyor. Bu noktada, YDS 2025 sınav ücreti merak edildi.

Peki; YDS ücreti ne kadar, kaç TL? YDS başvuru ücreti nasıl ödenir? İşte detaylar...

YDS 2025 SINAV ÜCRETİ

YDS başvuru ücreti 750 TL olarak belirlendi.

Geç başvuruda yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank’ın ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası’nın sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.