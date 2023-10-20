YDS/2 sınavı ne zaman ve saat kaçta? YDS/2 sınavı kaç dakika sürecek? YDS/2 sınavı için geri sayım başladı. Sınavın başlama saati ve süresi hakkında bilgi almak isteyen adaylar internette araştırma yapmaya başladı. İşte sınavın detayları..

ensonhaber.com Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar arama motorlarında aramalarına hız verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yaptığı açıklama ile sınav hakkında gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YDS/2 sınavı, KKTC(Lefkoşa) ve Kırgızistan(Bişkek) dahil 83 ilde ve 89 sınav merkezinde yapılacak. YDS/2 sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. YDS/2 sınavına girecek olan adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç dakika süreceğini öğrenmek istiyor. Peki, YDS/2 sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar.. YDS/2 sınavı ne zaman? 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav saat 10.15'te başlayacak. 22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.