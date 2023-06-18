YDT sınav süresi 2023: YDT saat kaçta başlayacak/bitecek? YKS sınavının üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi, 18 Haziran'da yapılıyor. Adaylar, YDT saati ve sınav süresine dair bilgileri araştırıyor. İşte YDT sınav başlangıç ve bitiş süresi...

Üniversite hayallerine kavuşmak isteyen adaylar, 18 Haziran tarih Pazar günü sınav sıralarında ter döküyor. 1. oturum olan TYT 17 Haziran Cumartesi uygulandı. İkinci oturum AYT ise bugün sabah tamamlandı. Sırada ise üçüncü ve son sınav olan YDT var. YDT oturumuna girecek adaylar YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? sorularına yanıt arıyor. Peki YDT kaç dakika? YDT sınavı süresi 2023... 2023 YDT 80 sorudan oluşmaktadır ve süresi 120 dakikadır. 2023 YDT saat kaçta başlayacak? YDT 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. 120 dakika sürecek olan Yabancı Dil Testi 17.45'te sona erecek