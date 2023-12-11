Yedi kıtayı telaş sardı! Resmen ortadan ikiye bölünüyor! Yeni bir okyanus...

ensonhaber.com
Afrika Kıtası, büyük bir jeolojik dönüşümün eşiğinde...
Jeologlara göre Afrika yavaş ama emin adımlarla ikiye ayrılıyor.
Uzmanlar sonunda Doğu Afrika'nın bir kısmının kıtanın geri kalanından ayrılacağını ve muhtemelen iki kara kütlesi arasında yeni bir okyanusun ortaya çıkacağını söylüyor.
Devasa kırılmanın Doğu Afrika Yarık Sistemi'nden (EARS) kaynaklanması bekleniyor.
Yarılmanın yaklaşık 22 milyon yıl önce başladığına inanılıyor.
Yeni bir okyanus
Milyonlarca yıl sürmesi beklenen bu ayrılık sonucunda Somali ve Nübye plakası arasında yeni bir okyanusun oluşması öngörülüyor.