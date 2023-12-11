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Yedi kıtayı telaş sardı! Resmen ortadan ikiye bölünüyor! Yeni bir okyanus...

Yedi kıtayı telaş sardı! Resmen ortadan ikiye bölünüyor! Yeni bir okyanus... Avrupa, Afrika, Antarktika, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya bu haberle sarsıldı...