Yeknesak nedir? Yeknesaklık ne demek, anlamı nedir?

"Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı içerisinde yer alan performans göstergeleri kapsamında karayolu yapısı üzerinde hız sınırını belirleyen işaretlemelerin, değişen ve gelişen koşullar göz önünde bulundurularak gerekliliği ve konumunun incelenip ülke genelinde yeknesak uygulamaların sağlanmasına yönelik çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılacağı belirtildi.

Genelgeye göre, karayolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecek.

Öte yandan ise "yeknesak" kelimesi dikkatleri çekerek merak konusu oldu.

Peki; yeknesak nedir, yeknesaklık ne demek? İşte anlamları...

YEKNESAK NEDİR

Yeknesak, Türkçede tekdüze, monoton, değişmeyen, hep aynı kalan anlamına gelir.

Farsça kökenli bir kelimedir ve genellikle hayatın, işlerin, konuşmaların veya durumların sürekli aynı şekilde tekrar etmesini ifade etmek için kullanılır.

YEKNESAKLIK KELİME ANLAMI

Yeknesaklık, yeknesak olma durumu yani monotonluk, değişmezlik, çeşitlilikten yoksun olma hali demektir. İnsan ilişkilerinde, gündelik yaşamda veya iş hayatında sıkıcı bir tekrar anlamında kullanılır.

“Çalışma hayatındaki yeknesaklık onu bunalttı.”

“Rutinlerin yeknesaklığı bazen huzur, bazen sıkıntı verir.”