Yemeklerin içine atılıyor! Demir tablet bakın ne işe yarıyor... Saf demir tozundan üretilen tabletler, yemeklerin içerisinde bekletildiğinde adeta ilaç yerine geçiyor. Peki, demir tablet ne işe yarar? Demir tablet nasıl kullanılır? İşte demir tablet kullanmak isteyenler için detaylar...

Anemi hastaları, yani demir eksikliğinden kaynaklı kansızlık yaşayanlar, günlük demir ihtiyacını karşılamakta zorluk çekmektedir.

Demir eksikliği ilacı kullananlar fayda göremediklerinde alternatif seçeneklere yönelmektedir.

Son zamanlarda oldukça popüler olan "demir tablet", hem kullanımı hem de özellikleriyle dikkat çekmektedir.

Yemeklerin içine bulyon gibi atılan demir tabletler, demir ihtiyacını karşılamada ciddi bir öneme sahiptir.

Peki, demir tablet nedir ve nasıl kullanılır? Demir tablet ne işe yarar? Kansızlığa demir tablet iyi gelir mi? İşte detaylar...

Demir tablet her gün doğru şekilde kullanıldığı taktirde, bir yetişkinin günlük alması gereken demir ihtiyacının %75'ini, çocuklarda ise %90' ını karşılamaktadır.

Demir tablet nasıl kullanılır?

Tableti yemek pişerken tencerenin içine koyup 10-15 dk. pişirin.

Diğer bir seçenek olarak ise; 1 lt kaynayan suyun içerisine tableti ve 1 çay kaşığı kadar limon suyunu ekleyerek 10dk daha kaynatın.

Tableti sudan alarak bekletmeden özenle kurutun çünkü paslanabilir.

Elde ettiğiniz suyu gün içerisinde sıcak veya soğuk olarak tüketin.

Sudan yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

*Hamile ve emzirenler için uygun değildir.

Demir tablet kullananlar;

Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı korur.

Demir eksikliği nedeniyle yaşanan baş dönmesi ve bulantıları azaltır.

Odaklanma sorununu çözer.

Fiziksel ve zihinsel gelişimi destekler.