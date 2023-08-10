YENİ DEPREM 5.3! Son dakika 10 Ağustos 2023 deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi...

Türkiye'nin Güneydoğu'sundaki yaralar hala sarılmaya çalışılırken, bir sarsıntı daha yaşandı.
Gözler AFAD son dakika depremler listesinde...
Bugün deprem mi oldu sorusu arama motorların sıkça aranıyor.
Peki, 10 Ağustos 2023 deprem oldu mu, nerede? İşte AFAD son dakika son depremler...
Malatya'da deprem
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili yapılan açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
Bazı binaların yıkıldığı ihbar edildi.