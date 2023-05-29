Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? İşte ekonomi kadrosu... YSK'nın resmi sonuçları ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini kuracak. Bu kapsamda milyonlar Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak sorusuna yanıt arıyor. Yeni Ekonomi Bakanı için tahminler konuşulmaya başlandı. İşte masadaki detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. turda resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Sonuçların belli olması ile birlikte gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşmasında da ekonomik olarak güçlenmeye değindi. Son dönemde Türkiye'deki enflasyon ve faiz sıkıntısının giderileceğinin altını çizdi. Bu kapsamda vatandaşların en merak ettiği konu ekonomi oldu.

Seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklaması gelmişti.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı için hangi ismin masada olduğu araştırılıyor.

Peki Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Yeni Ekonomi Bakanı kim olacak? İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak?

Yeni kurulacak kabinede Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak henüz net değil. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin göreve devam etmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mehmet şimşek, Lütfü elvan ve Cevdet Yılmaz'dan oluşacağı öngörülüyor.

Yeni Ekonomi Bakanı

Mehmet Şimşek’in bakan olarak yeni kabinede görev almaması durumunda Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikalar Kurulu’nda yer alması bekleniyor.