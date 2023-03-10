YENİ İTTİFAK: Ata İttifakı nedir, hangi partiler var? Ata İttifakı'ndaki 5 parti Seçime sayılı günler kala, 5 partili yeni bir ittifak kuruldu. Ümit Özdağ'ın duyurduğu "Ata İttifakı", seçmenler tarafından araştırılıyor. Peki Ata İttifakı nedir, hangi partiler katıldı? Ata İttifakı'nda kimler var? İşte detaylar...

Türkiye siyaseti, hareketli günler yaşıyor...

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi 14 Mayıs Pazar olarak kesinleşti.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'ndan henüz ses çıkmadı.

Seçmenler için zaman daralırken, yeni bir ittifak haberi daha geldi..

Cumhur, Millet ile Emek, Demokrasi ve Özgürlük ittifaklarına dördüncü bir ittifak daha ekleniyor.

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin lokomotifi olduğu bu ittifakın adı "Ata" oldu.

Ata İttifakı hakkında aramalar hız kazandı. Ata İttifakı partileri hangileri oldu merak ediliyor.

Peki, Ata İttifakı nedir, kimler var? Ata İttifakı partileri hangileri? İşte detaylar...

Ata İttifakı hakkında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 5 partiden oluşan 'Ata İttifakı'nı yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, Özdağ, yarın saat 14.00'te parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

Özdağ, toplantıda Zafer Partisi ile birlikte Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan 'Ata İttifakı'nı kamuoyu ile paylaşacak.

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.