Yeni Kabine açıklandı mı, kimler bakan oldu? İşte Yeni Bakanlar Kurulu 2023 Kabine'de değişikliğe gidileceği sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni kuruyor. Peki, yeni kabine açıklandı mı? Yeni bakanlar kimler oldu? İşte Yeni Bakanlar Kurulu...

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken kurulacak yeni Bakanlar Kurulu merakla bekleniyor.

Özellikle ekonomi ve sağlık alanında yeni isimlerin gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada seçimi kazanması halinde kadroların yenileneceğini duyurmuştu.

Erdoğan, "Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz." demişti.

Peki, 2023 Yeni Kabine belli oldu mu? Bakanlar Kurulu açıklandı mı? Kimler bakan oldu? İşte Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi...

Yeni Kabine açıklandı mı?

Yeni Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı.

Yeni Kabine listesi üyelerinin 3 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu listesi 2023

Kabine, yürütme organının üst düzey yetkililerinden oluşan bir organdır. Bazı ülkelerde, Kabine "Bakanlar kurulu" veya "Devlet Konseyi" gibi isimlerle bilinir.

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.

Yeni Bakanlar Kurulu henüz kesinleşmedi, 3 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

2023 yılı yeni Kabine için ekonomi alanında bir değişikliğe gidileceği öngörülüyor. Ekonomi için Nurettin Nebati yerine Mehmet Şimşek'in ismi geçiyor.

İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Savunma Bakanı, Ticaret Bakanı için ise görevlerine devam edeceği öngörülüyor.