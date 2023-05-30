Yeni kabineye adım adım! Bakanlık için kimin ismi geçiyor? ANKARA'DA KULİSLER BAŞLADI Cumhur İttifakı’nın Meclis'te çoğunluğu sağlamasının ardından yeni kabine için şimdiden hesaplar yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede kimlere yer vereceğine dair Ankara'da da kulisler başlamış durumda.

Türkiye, seçimleri geride bıraktı ve kazanan yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan, bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi ve Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması ayrıca Cumhur İttifakı'nın mecliste üstünlüğü ele alması sonucu gözler, kabineye çevrildi.

Kabine'nin cuma günü açıklanması bekleniyor. Bu sırada ise Ankara kulislerinden tahminler de gelmeye başladı.

Peki, Bakanlık için kimin ismi geçiyor? İşte detaylar!

Kabineye dair

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeniden kabinede yer alacağı söyleniyor.

Milletvekili olan bakanların, yeniden kabineye seçilmeleri durumunda da istifa etmeleri gerekiyor.

Ekonomi ne olacak?

Ekonomi için Mehmet Şimşek adı Ankara kulislerinde dolaşıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek ile görüştüğü ve görüşmenin olumlu geçtiği gündeme geldi.

Bunlar şimdilik sadece birer iddia.. Kabineye dair detayların cumaya kadar netleşeceği de gelen bilgiler arasında.