Yeni kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 kıdem tazminatı tavan ücreti… Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından birçok ödemelerde de değişikliğe gidildi. Milyonlarca vatandaş asgari ücret zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavan ücretini merak ediyor. İşte 2023 kıdem tazminatı tavan ücreti...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret temmuz ayı ara zammı belli oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı görüşmeler sonrasında yeni asgari ücret tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklandı.

Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrette yüzde 34 artışa gidildiğini ve asgari ücretin net 11 bin 402 lira olduğunu duyurdu.

Diğer yandan asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok ödemelerde de değişikliğe gidildi.

Engelli aylığı, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, staj ücretleri, kıdem tazminatı gibi ödemelere de zam yapıldı.

Milyonlarca vatandaş, kıdem tazminatının yeni tutarını merak ediyor. Peki asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte 2023 kıdem tazminatı tavanı...

2023 kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu?

Asgari ücrete yapılan yüzde 34’lük zammın ardından kıdem tazminatı tavan fiyatı 13 bin 510 lira oldu.