Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti 2023: Memur zammı ile yeni kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz ayı memur maaşlarının açıklanmasının ardından vatandaşların gündeminde yeni kıdem tazminatı yerini aldı. Peki yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? İşte o rakam…

Kıdem tazminatı, çalışanın işten ayrılması durumunda hizmet süresine bağlı olarak ödeniyor. Çalışanın hizmet süresi arttıkça tazminat ücreti de artıyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte dün temmuz ayı emekli maaşları belli oldu. Vatandaşların gündeminde kıdem tazminatı yerini aldı. En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL yapacak olan düzenleme TBMM’ye sunuldu. Yarın ise Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Yeni memur maaşlarının ardından birçok vatandaş yeni kıdem tazminatı tavan ücretlerini araştırmaya başladı. Peki 2023 temmuz ayı kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler... Yeni kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı yüzde 17,55’lik memur zammı ile hesaplandığında 23 bin 489 TL olması bekleniyor. Ancak rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesiyle netleşecek.